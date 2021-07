« C’est un rêve de gamin qui se réalise »

Christophe Rorhbach est éleveur dans le Jura bernois. À 34 ans, il vient de gagner avec sa vache Rachelle le championnat d’Europe de la race Jersey. Son amour pour les vaches remonte à son enfance. « Ma grand-maman du côté de mon papa nous a donné cette amour des vaches ». Avec ses parents et ses frères, ils continuent « de peaufiner leur passion ». Christophe Rorhbach décide alors de se lancer un défi : il veut participer à des expositions. Il aime les bovins et leur beauté, « pour moi une belle vache doit avoir des belles mamelles pour pouvoir produire le maximum de lait ». Il commence à participer à des expositions, des concours dès 2003 où il connait beaucoup de défaites. Mais à force de persévérer et d’être toujours plus stricte avec lui-même, il évolue avec et pour ses bêtes. La semaine dernière, avec sa vache Rachelle l’impensable arrive. Christophe Rorhbach revient sur ces moments inoubliables :