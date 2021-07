A Bienne, on se prépare à la crue

Le niveau du lac de Bienne ne cesse de monter. Il a atteint mercredi matin 430,3 mètres et se situe donc à cinq petits centimètres du seuil de crue. Plusieurs zones du littoral sont déjà sous l’eau et la navigation est interdite depuis mercredi 7h. Dans les quartiers, et notamment à Nidau, on se prépare déjà à des inondations car le niveau devrait encore monter avec les pluies qui sont attendues. L’Organe de conduite régional de Bienne est sur le qui-vive. Son porte-parole Matthias Rüttimann explique que des équipes sont déjà sur le terrain. Les riverains ont également été invités à protéger leurs biens :