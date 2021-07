Opération douceur du Lions Club jurassien

Les bras remplis de caramels, de confitures et de pâtes de chocolat du Maître confiseur, Christophe Bourquin, le Lions Club jurassien a distribué ces quelques douceurs à La Pimpinière à Tavannes, au foyer psychosocial à Corgémont, à la Crèche municipale de Sonceboz, à la Roseraie à St-Imier, à l’EMS Hébron à Mt-Soleil, à la Fondation « La Grande Maison » à Corgémont ainsi qu'aux Foyers « Les Petites familles du Jura bernois » à Grandval et aux Reussilles. Cette action a été menée pour faire mieux connaître le club auprès des institutions de la région. Les confitures et caramels ont été confectionnés par Jean-Marc Soldati et les pâtes de chocolat ont été fait par Christophe Bourquin, deux membres actifs du club. Ils ont été aidés par les autres bénévoles du LC jurassien. La valeur de cette action s’élève à 2'100 francs.





L’occasion aussi de rappeler la devise du Lions Club : « We serve »

Les Lions apportent leur soutien aux personnes les plus démunies pour lesquelles ils s’engagent bénévolement. Ils s'occupent des personnes dans leur voisinage comme des personnes en détresse partout dans le monde. En plus de leurs actions sociales, les Lions soutiennent des projets culturels et s’engagent pour l’entente entre les peuples, pour la tolérance, l’humanité et la culture. /comm-clp