Pluie : alerte de degré 3

Météo Suisse alerte sur un danger marqué de pluie degré 3 dans la région dans la nuit de mercredi à jeudi. Delémont - Bellelay, les Franches-Montagnes, La Chaux-de-Fonds - Le Locle, Laufental, Moutier - Tavannes, Val de Ruz - Colombier et le Vallon de Saint-Imier vont être touchés avec une quantité d'eau attendue entre 40 et 60 millimètres. Les précipitations pourront être localement accentuées par une possible activité orageuse. /comm-clp