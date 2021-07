Hausse du niveau du lac de Bienne qui a dépassé le niveau de crue

Le niveau du lac de Bienne, qui fait l'objet d'une surveillance permanente, avait dépassé jeudi à 07h00 son seuil de crue. L'eau a continué d'envahir plusieurs secteurs du débarcadère et de la plage de Nidau. Le lac devrait atteindre son niveau maximum samedi.

A 07h50, le niveau du lac de Bienne s'établissait à 430,37 mètres, soit 2 centimètres de plus que le niveau de crue, selon le site des dangers naturels du canton de Berne. En 2007, le lac avait atteint 430,88 mètres et en 2005 430,69 mètres.

Le niveau du lac de Bienne dépend non seulement des précipitations mais aussi du volume d'eau amené par l'Aar via le canal de Hagneck et par le volume d'eau qui sort par les écluses de Port. Le débit à la sortie du lac de Bienne est régulé en concertation avec les cantons et la Confédération.

Le niveau du lac de Thoune est actuellement au-dessus de son niveau de crue. Il continuera de monter pour atteindre son maximum vendredi soir, voire plus tard. L'Aar à Berne a continué de grossir pour atteindre jeudi à 07h50 un débit de 514 m3/s alors que le record enregistré en 1999 s'établissait à 613 m3/s.

Dans le canton du Jura, le niveau des rivières est toujours très élevé. Mais aucun débordement n'a été signalé dans la nuit de mercredi à jeudi. /ATS-gtr