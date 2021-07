Le lac de Bienne va atteindre un niveau record

Le lac de Bienne déborde de tous les côtés. Avec les intempéries de ces derniers jours, le niveau de l’eau a beaucoup grimpé, jusqu’à atteindre puis dépasser son niveau de crue. Selon les prévisions de l'Organe de conduite régional de Bienne (OCR), un niveau record de 431 mètres sera atteint vendredi. C'est pire que lors des crues de 2005 (430,69) et 2007 (430,88). « Des inondations autour du lac de Bienne seront donc inévitables. Il est instamment demandé à la population de ne pas s'approcher des rives du lac et des cours d'eau et de ne pas alourdir la charge de travail des forces d'intervention en ayant un comportement à risque », demande l'OCR. En se promenant jeudi matin, on pouvait déjà voir l’étendue d’eau se prolonger jusque sur les chemins qui longent le lac et sur les parkings avoisinants. Selon le canton, la situation ne devrait pas s’améliorer avant ce week-end. Un pic est même prévu samedi.





Une police cantonale fortement sollicitée

Contactée jeudi matin, la police dénombrait alors plus d’une vingtaine d’appels dans tout le Seeland. La plupart du temps, il s’agissait de bâtiments inondés, de bouches d’égout qui débordent, de routes ou de passages souterrains inondés ou encore d’arbres tombés. Selon le porte-parole de la police, Nidau a été la commune la plus touchée. Aucun blessé n’était à déplorer aux alentours de 10h30.



Le président de la Confédération Guy Parmelin s'est par ailleurs rendu sur place à Bienne jeudi. « J'ai pu constater de mes propres yeux à quel point la situation est critique », a commenté le Vaudois sur Twitter.