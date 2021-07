Jeunesse politique : Valérie Jenzer

Elle s’est présentée à des élections communales alors qu’elle n’avait même pas 20 ans. Notre série d’été s’intéresse ce vendredi à la plus jeune membre du Conseil municipal de Cormoret : Valérie Jenzer. D’ici un mois, cela fera un an que l’étudiante fait partie de l’exécutif du village. Elle s’occupe du dicastère de l’Action sociale, de la sécurité, de la culture, du sport et du tourisme. Valérie Jenzer nous parle, tout d’abord, de son intérêt pour la politique :