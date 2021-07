La piscine de St-Imier restera fermée tout l’été

La piscine de St-Imier ne rouvrira pas de la saison. L’infrastructure complète a été close depuis jeudi, buvette, espaces verts et places de jeux compris, indique vendredi un communiqué du service Bâtiments et infrastructure sportives de la municipalité imérienne.

Les portes de la piscine sont fermées depuis une semaine après un incident technique et la découverte d’une fuite de chlore gazeux, un produit potentiellement létal. Un bureau d’ingénieurs mandaté pour auditer les installations a confirmé que le système de chlorage de la piscine imérienne est obsolète et doit être remplacé. « Rien, aujourd’hui, ne permettrait de garantir un fonctionnement sûr à 100% s’il devait être remis en fonction après l’incident du 5 juillet dernier », indique la municipalité. Les contrôles annuels ont été effectués « dans les règles de l’art » et les défauts du système étaient « indétectables » pour les collaborateurs de la commune, précise le communiqué. De son côté, Olivier Zimmermann, vice-maire et responsable des bâtiments et infrastructures sportives de St-Imier, envisage déjà la suite des événements et tous les travaux à faire pour espérer la réouverture de la piscine l'année prochaine :