Lac de Bienne : la montée des eaux se stabilise

Les nouvelles sont plutôt rassurantes sur le front des inondations dans la région biennoise. Le niveau du lac a encore augmenté d’environ six centimètres entre le début de la nuit de jeudi à vendredi et vendredi midi. Or, l’Organe de conduite régionale de Bienne se montre rassurant : « On est très content, car le niveau du lac se stabilise », souligne Hansruedi Zurbrügg, chef de l’état-major. La situation reste critique avec un niveau d’alerte maximal et de nombreuses inondations. Les pompiers sont actifs à des endroits-clés, comme les stations électriques, afin de les protéger. Les berges sont aussi étroitement surveillées pour éviter que des curieux tombent dans l’eau.