Attention aux accidents cet été !

Les coûts des accidents de sports d’été s’élèvent à 257 millions de francs par année. Ceux arrivant lors de randonnées en montage se révèlent les plus coûteux en moyenne avec 6’700 francs par cas. Ils sont suivis des accidents de VTT (6’600 francs) et des accidents d’équitation (5’600 francs). En cause, le fait qu’ils entraînent souvent des blessures graves et des frais de traitement plus élevés, ainsi que des absences plus longues.