Un patrimoine à sauver au tunnel de La Roche

C’est une opération particulière qui se déroule ce dimanche au tunnel de La Roche. Une entreprise spécialisée – Kdemol SA – procède à la sauvegarde de l’inscription historique qui trône au sommet de l’ouvrage. Le texte a été gravé sur la roche et célèbre l’ouverture de la route entre Glovelier et St-Brais il y a pile 200 ans, en 1821. L’opération a été planifiée un dimanche pour ne pas entraver le chantier en cours de l’agrandissement du tunnel de La Roche. Elle nécessite de découper un bloc d’environ 1,7 tonnes de calcaire à l’aide d’une scie et de câbles à diamant. L’entreprise Kdemol est basée dans le canton de Fribourg mais son directeur est Jurassien d’origine. Michael Kohler avait à cœur de mener à bien cette opération :