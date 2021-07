Une dispute qui tourne mal à Bienne

Un homme a été grièvement blessé dans une dispute à Bienne. Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche au Pont-du Moulin. La victime a été prise en charge par une équipe d’ambulanciers et emmenée à l’hôpital. Selon les premières informations récoltées par la police cantonale bernoise, un conflit aurait éclaté entre l’homme blessé et un second individu. Ce dernier est resté sur place et a été interpellé et conduit au poste de police. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement des faits. /comm-fco