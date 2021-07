Les inondations, un défi perpétuel pour le lac de Bienne

La situation n’avait rien d’affolant la semaine dernière à Bienne. Malgré les intempéries et un seuil de crue dépassé par le lac, Werner Könitzer, président de l’association du château de Nidau affirme que de telles situations arrivaient fréquemment il y a une centaine d’année. Ce dernier a beaucoup suivi l’évolution des différentes corrections des eaux du Jura et livre son avis d’expert. Selon lui, ce type d’évènement arrivait beaucoup plus fréquemment avant les deux phases de travaux de corrections des eaux du Jura réalisées ces dernières décennies. Mais la deuxième correction a tout de même ses limites, ce qui explique les débordements du lac et il est impossible d’éviter ce genre de situation de temps en temps, en cause : une nature imprévisible et une situation géographique délicate. « Il faut toujours adapter le système à la nature. La nature est toujours plus forte que nous et elle fait ce qu’elle veut. » comme le souligne Werner Könitzer.