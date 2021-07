Les adeptes de bosses trouveront leur bonheur à Tavannes

Tavannes se dote d’un pumptrack. Une installation mobile a vu le jour sur la place de la patinoire ce lundi. Elle y restera jusqu’au 16 août. « Le circuit composé de bosses et de virages est accessible à toutes et à tous, que cela soit en VTT, trottinettes, rollers ou skateboards » précise la commission Culture et Sports de la commune. L’accès à ce pumptrack est gratuit et de la responsabilité de chacun. La commission appelle toutefois les utilisateurs à porter les protections nécessaires, comme un casque par exemple. /comm-amo