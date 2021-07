Une saison de petites pommes grêlées

Le verger de Loveresse, qui est principalement utilisé comme lieu de démonstration, abrite diverses variétés d’arbres. Ceux à floraison tardive ont plus de chance de voir leurs fruits arriver à maturité, mais selon Raymond Maire, « les pommes sont piquées par la grêle » et ne pourront pas être utilisées comme des fruits de table. Il pense donc les utiliser pour faire du jus… mais en petite quantité : « Si on arrive à faire 200 litres cette année, ce sera déjà bien ». A savoir que lors d’une bonne année, au verger de Loveresse, on peut espérer presser jusqu’à 2'500 litres de jus de pomme. /cto