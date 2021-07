Moins de dégâts que prévus grâce à la prévention

Le canton de Berne a appris des expériences passées. Depuis les fortes intempéries de 2005, de nombreuses précautions ont été prises ce qui a engendré moins de dégâts qu’attendu suite aux fortes pluies de ces dernières semaines. Par exemple, des propriétaires de maisons vivant à proximité des cours d’eau ont déplacé leur infrastructure technique du sous-sol au rez-de-chaussée. De plus, des pompes et des clapets anti-refoulement ont été installés. Avec toutes ces mesures, l’AIB, l’Assurance immobilière Berne, pense avoir pu éviter pour quelques 35 millions de francs de dommages au cours des six dernières semaines, selon un communiqué publié mercredi.





Une facture tout de même salée

Même si de nombreux dégâts ont été évités la facture reste tout de même salée. Au total, ce sont plus de 17'000 avis de sinistres qui ont été recueillis par l’AIB ces dernières semaines. La somme totale des dommages s’élève tout de même à 110 millions de francs. Si l’on rentre dans le détail pour le seul Jura bernois, la facture se monte à 18 millions. Ce sont surtout des problèmes d’inondations et de grêle qui ont été annoncés. La ville de Bienne a enregistré pour sa part quelques 4 millions de francs de dégâts. Ce montant se chiffre à 20 millions pour le Seeland.





Record d’alarmes pour les pompiers

Les sapeurs-pompiers du canton de Berne n’ont pas chômé durant ces dernières semaines. Le nombre d’interventions a atteint des chiffres records. Au cours d’un mois moyen, il y a environ 600 alarmes. Il y en à eu plus de 3500 au cours des 30 derniers jours. /comm-ami