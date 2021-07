Moutier : l'inexorable érosion

Les attentes ont changé



Le problème du parc immobilier prévôtois n'est pas nouveau. Les nombreuses rénovations en cours, notamment au centre-ville, pourrait apporter un nouveau souffle selon Marcel Winistoerfer. Le maire explique qu'à l'époque, il y a quelques décennies, la forte disponibilité de grands logements à faibles prix était un véritable atout pour la cité prévôtoise. « Des familles venaient s’installer à Moutier pour ça. Mais on doit constater que les attentes des nouvelles générations ont changé. Elles aspirent à des appartements de meilleur standing, ce qui manque cruellement à l’heure actuelle. »







Jura ou Berne : une incertitude qui a pesé



Impossible aussi de nier l'impact de la Question jurassienne. L'incertitude institutionnelle a très certainement pesé dans la décision de certains futurs potentiels habitants. Le vote du 18 juin 2017 d'abord, puis celui du 28 mars 2021 ont fait des déçus, et le contrôle des habitants s'attend à des départs supplémentaires ces prochains mois. Marcel Winistoerfer en est conscient. Il relève aussi que le nombre d'électeurs inscrits aux votations et élections communales depuis dix ans n'a pas augmenté de manière significative au fil des années. « Ce n’est pas une surprise. On ne cessera de le répéter. »