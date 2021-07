Un engrais sur six contient trop de cadmium

Une campagne nationale a examiné cinquante engrais minéraux. Généralement bien étiquetés et conformes aux exigences légales, des lacunes ont toutefois été relevées dans l’accomplissement des obligations administratives des fabricants et des importateurs. Ces derniers remplissent parfois de manière insuffisante les obligations que leur impose le droit des produits chimiques concernant la fiche des données de sécurité, la classification, l’obligation d’annonce et l’autocontrôle. Ce faisant un produit sur six contient trop de cadmium et a été interdit à la vente. Cet élément est très polluant et depuis 2004 des contrôles sont effectués pour limiter cette substance, explique la Direction bernoise de l'économie, de l'énergie et de l'environnement dans son communiqué.