Multimondo ne chôme pas

Un premier semestre 2021 réussi et une offre élargie pour Multimondo. Le centre de compétence pour l'intégration des migrants dans la région Bienne-Seeland-Jura bernois a vécu un certain retour à la normalité après une année 2020 impactée par la pandémie de coronavirus. Le service d'insertion professionnelle n'a pas chômé, et il a même été possible de financer la participation au programme de personnes qui ne sont ni inscrites à l'aide sociale ni au chômage. Des personnes qui ont plus difficilement accès aux services d'aide à la recherche d'emploi. C'est donc une importante lacune qui est comblée.







L'opportunité de se réinventer



L’organisation poursuit sa vocation : une solution professionnelle pour chaque personne qui fait appel à ses services. Sur 89 participants aux programmes du premier semestre, moins de la moitié n'ont pas encore trouvé de solutions de suivi. Un chiffre positif, surtout que la pandémie a exercé une forte pression sur le marché du travail. Multimondo en a d'ailleurs profité pour se réinventer comme l’explique la responsable de projet pour l’intégration au travail Myriam Schaer. Une nécessité puisque certains secteurs ont été très perturbés :