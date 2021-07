Une partie de l'Aar rendue aux baigneurs

Les préfectures ont décidé de lever samedi matin l'interdiction de se baigner dans l'Aar du lac de Thoune jusqu'au lac de Bienne. La lente décrue observée est de nature à rassurer les autorités, même si celles-ci avertissent : l'Aar est toujours dangereuse. Il est donc de la responsabilité de chacun de rester prudent. Les interdictions de navigation et de baignade sont en revanche maintenues jusqu'à nouvel avis sur l'Aar en aval du lac de Bienne et sur les canaux de la Thielle et de Nidau-Büren. Se baigner dans le lac de Bienne n'est pas formellement interdit, mais l'activité reste fortement déconseillée. Le degré de danger 4 est toujours en vigueur pour la zone, et le niveau d'eau demeure pour l'instant au-dessus de la limite de danger. /comm-oza