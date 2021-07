Réorganisation des centres de vaccination

Depuis fin juin, le vaccin est disponible en quantité suffisante et il n’y a plus d’attente pour se le faire administrer. Avec 52% de la population complétement vaccinée, le canton a décidé de réorganiser les centres de vaccination et de les intégrer dans l’infrastructure hospitalière à partir de fin août.

Le centre de vaccination de Berne Hôpital de l’Île reste ouvert jusqu’à la fin décembre 2021.

Les centres de vaccination de Bienne (MEDIN, près de la gare) et de Thoune (KKT) restent ouverts jusqu’à la fin septembre 2021.

Les centres de vaccination d’Interlaken et de Langenthal sont transférés dans les hôpitaux sans interruption de fonctionnement. Des rendez-vous peuvent déjà être pris sur le portail VacMe.

Les centres de vaccination de Berthoud, Tavannes et Langnau seront intégrés dans les hôpitaux début septembre, après une brève fermeture fin août. La prise de rendez-vous est possible sans interruption sur le portail VacMe.

Le centre cantonal de vaccination de Wankdorf M-Parc sera fermé dès le 13 août. À partir d’aujourd’hui, il n’administre plus que les deuxièmes injections et il ne propose pas de vaccination sans rendez-vous.

Le centre de vaccination de BernExpo fermera le 27 août. On peut y recevoir une première dose jusqu’au 30 juillet ; ensuite, il sera réservé aux deuxièmes injections.

Il est possible d’aller se faire vacciner sans rendez-vous dans la plupart des centres. Il faut s’y rendre avec sa carte d’assurance-maladie et une pièce d’identité. Le personnel s’occupe de l’enregistrement, sur place, et l’injection est pratiquée immédiatement. /comm-clp