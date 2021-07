Grave accident sur l’A16

Un grave accident s’est produit samedi matin, vers 10h30, sur l’autoroute A16. Il est survenu entre les jonctions de Delémont-Est et Delémont-Ouest. La police cantonale jurassienne indique que plusieurs véhicules sont impliqués et plusieurs personnes blessées, sans donner davantage de précisions pour le moment. De nombreux services de secours ont été mobilisés sur place, dont la Rega et les pompiers. L’autoroute a été fermée dans les deux sens entre les deux sorties de la capitale jurassienne durant environ trois heures, puis uniquement la voie France pendant une heure supplémentaire. La circulation s'écoule à nouveau normalement. /alr