Petite virée en France ? N'oubliez pas le pass

Le pass sanitaire a été définitivement validé en France. Le Parlement français a trouvé un accord dimanche dans la soirée. L’usage du passeport sanitaire sera donc bel et bien élargi dès le 1er août, comme Emmanuel Macron l’a souhaité, pour lutter contre le coronavirus. Le pass fait office de preuve sanitaire, et assure que vous n’êtes pas infecté par le Covid-19, puisque vacciné, testé négatif ou guéri depuis plus de 11 jours et moins de 6 mois.





Nouvel accessoire à la mode

Plus question de sortir sans pass, sous peine de se faire refouler de nombreux lieux publics. Le certificat sera obligatoire pour accéder à ces endroits :

Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions

Les restaurants, bars et cafés (y compris en terrasse)

Les chapiteaux, tentes et structures

Les salles de concerts et de spectacles

Les cinémas

Les festivals (assis et debout)

Les événements sportifs clos et couverts

Les établissements de plein air

Les salles de jeux, escape-games, casinos

Les lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles

Les foires et salons

Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques

Les musées et salles d’exposition temporaire

Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)

Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur

Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions

Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes

Les discothèques, clubs et bars dansants.

Les navires et bateaux de croisière avec hébergement, avions, trains et cars longs trajets

Les hôpitaux, homes et les établissements médicaux-socio.

En ce qui concerne les centres commerciaux, ce sont les préfets qui décideront ou non d'imposer le pass selon les régions et le taux d’incidence du coronavirus.







Le certificat covid suisse valide en France

La loi sur le pass sanitaire s’applique à tous à partir de 12 ans. Les jeunes entre 12 et 17 ans jouissent toutefois d'un délai supplémentaire d'application de la loi : sans pass, ils ne seront pas sanctionnés avant le 30 septembre... un délai qui doit permettre à ceux qui le souhaitent de se faire vacciner. La règle est la même que vous soyez Français ou visiteur étranger. A noter que le certificat Covid suisse est valide dans toute l'Union européenne.







Professionnels aussi concernés

La loi votée par le Parlement dimanche impose aussi la vaccination au personnel des hôpitaux, cliniques, et des homes. Les sapeurs pompiers, certains militaires, et les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées sont aussi concernés. Cette obligation prendra effet le 15 septembre. Ceux qui refusent la vaccination seront interdits d’exercer, avec suspension du salaire.

Quant aux salariés des autres lieux où il faut montrer un pass sanitaire (restaurants, zoo, etc), ils devront aussi disposer du certificat sous peine d'être suspendu, sans salaire. Si la situation dure plus de trois jours, la personne pourra être convoquée et pourra potentiellement être affectée à un autre poste, qui ne nécessite pas d'avoir un pass sanitaire. /cto