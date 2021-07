Le Mobicat fête ses vingt ans

Le Mobicat souffle sur sa 20e bougie. Ce bateau, inventé pour EXPO 02, fonctionne à l’énergie solaire. Il continue d’innover dans la matière de l’exploitation du soleil et devient la première centrale électrique mobile. En 2018, il subit des rénovations pour changer ses panneaux photovoltaïques et renouveler ses batteries de lithium. Les nouvelles batteries sont plus légères ce qui permet d’en installer plus sur le bateau. Avec ces modifications, le bateau augmente sa production d’énergie solaire. Mais pour naviguer, le Mobicat n’a besoin que de 15% de l’énergie qu’il produit. Le reste de la production sert à alimenter le réseau électrique biennois. C’est en tout une dizaine de maison qui peuvent être alimentées en moyenne par année. Depuis deux semaines, le surplus d’électricité du bateau sert également à recharger les bus électriques. Après vingt ans d’exploitation, Thomas Mülethaler, directeur d’exploitation de la Navigation Lac de Bienne fait le point :