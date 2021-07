Rappel des mesures par le canton

Malgré les assouplissement de juin, certaines mesures contre le Covid-19 sont maintenues. Le canton de Berne rappelle mardi dans un communiqué que la collecte des coordonnées dans certains espaces intérieurs, comme les salles de restaurant, est toujours vigueur. Cette mesure ne nécessite désormais plus qu’une seule personne par groupe. Le canton de Berne gère une base de données à laquelle les établissements transmettent les coordonnées de leur clientèle. À l’intérieur, le nombre de personnes à chaque table n’est plus limité, mais il faut toujours être assis pour consommer et respecter les distances entre les groupes de clients.

La Direction de la santé du canton de Berne explique avoir des raisons de penser que l’enregistrement des coordonnées est lacunaire et rappelle que des données aussi complètes que possible sont nécessaires pour être en mesure de détecter rapidement d’éventuelles flambées de coronavirus et les endiguer localement. /comm-vre