Il sera possible de se faire vacciner sans prendre de rendez-vous à Moutier. Le docteur G. Horton en collaboration avec la municipalité de Moutier propose trois séances de vaccination sans devoir réserver au préalable. Elles auront lieu les lundis 9, 16 et 23 août de 15h à 19h à la Sociét’halle. Les doses de rappel se feront les lundis 6,13 et 20 septembre. La vaccination est limitée aux personnes de 18 ans et plus. /comm-lge