Un magasin automatisé à La Neuveville

Prôner le local

L’autre devise importante pour 724, c’est de promouvoir et de collaborer avec les artisans et les producteurs locaux. Dans son projet, 724 veut permettre aux artisans et producteurs régionaux de vendre leurs produits autrement tout en leur assurant un bénéfice sur la vente. Alice Rossier ajoute : « On n’a pas envie de jouer le même rôle que les grands distributeurs qui ont tendance à mettre la pression sur les prix. Pour nous, chaque acteur doit vraiment être rémunéré à la juste valeur de son produit. »