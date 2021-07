Le 1er Août célébré dans la région

La fête nationale sera célébrée dans la région. Plusieurs communes ou organisations mettent sur pied une manifestation en lien avec le 1er août. Les festivités vont même déjà commencer le 31 juillet, à Bienne. C’est à la Place Robert-Walser que ça se passera, dès 16h30. La Municipalité a choisi de faire écho au 50e anniversaire du droit de vote des femmes dans notre pays dans sa partie officielle. La manifestation se déclinera aussi en musique avec l’artiste Caroline Alves qui se produira.







Plusieurs villages animés

La Vallée de Tavannes ne sera pas en reste le dimanche 1er août. Dès 16h, musique et animation divertiront les Tramelots à La Marelle, avant le feu d’artifice du soir. Comme chaque année, les communes de Loveresse, Reconvilier et Tavannes s’unissent pour organiser la fête nationale. Cette année, c’est à la salle des fêtes de Reconvilier qu’elle aura lieu, dès 18h. Avant le feu d’artifice, la préfète Stéphanie Niederhauser participera à la partie officielle. Et puis, une soirée musicale ponctuée par un feu d’artifice est prévue à l’école secondaire de Malleray, organisée par la commune de Valbirse. Un feu sera, par ailleurs, également tiré à la piscine de Moutier dimanche soir, tandis que la Place du Marché de St-Imier sera animée dès 18h. Là aussi, un feu d’artifice est au programme. Enfin, d’autres villages du Jura bernois vont célébrer le 1er août. C’est le cas de Belprahon, La Ferrière, Petit-Val, Champoz, Court, Diesse, Orvin et Saicourt.







Les brunchs ont la cote

Plusieurs brunchs auront également lieu dans les fermes, métairies et bergeries de la région. Ces rencontres ont du succès chaque année. A la bergerie de Mont-Crosin par exemple, on affiche complet, et tout est allé très vite encore une fois selon le responsable Raphaël Ganguillet. Les festivités ont dû être adaptées aux conditions particulières du moment :