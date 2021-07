Les bateaux de la BSG navigueront à nouveau dès samedi

Les bateaux de la Société de navigation du lac de Bienne reprendront du service dès samedi. Annonce faite mercredi par la BSG dans un communiqué. Les courses entre Bienne et Erlach reprendront selon l’horaire à l’exception des trajets 301 et 302. Tous les événements planifiés pourront également avoir lieu. A noter toutefois que les croisières sur les Trois-Lacs ainsi que celles entre Bienne et Soleure sont toujours suspendues en raison de certaines restrictions encore en cours. /comm-ami