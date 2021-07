Les dix villes de NEXPO hissent leurs croix suisses personnalisées

Les dix villes initiatrices de NEXPO, le projet de nouvelle exposition nationale, hissent à l'occasion du 1er août des drapeaux suisses revisités. Ces croix suisses ont été personnalisées en fonction des résultats de l'enquête NEXPLORER qui interroge la population sur ses valeurs.

Les valeurs symbolisées dans ces drapeaux sont basées sur les premiers résultats d'une enquête qui pose des questions sur ce qui fait bouger la Suisse, ce qui la rassemble mais aussi sur ce qui la divise, indique vendredi NEXPO dans un communiqué. Plus de 2000 personnes ont déjà répondu.

Ce grand sondage, qui fait référence au questionnaire Gulliver soumis au public de l'Expo 64 et dont les résultats avaient été censurés à l'époque, se poursuit. NEXPO encourage tout le monde à participer en ligne à cette enquête d'opinion surprenante qui offre une croix suisse individuelle sur la base du modèle de la « smart-spider ». Ces graphiques montrent le positionnement de chacun.





Des valeurs

Les premiers résultats de l’enquête font apparaître les similitudes et les différences entre les dix plus grandes villes de Suisse. La valeur la plus forte des villes de Bienne, Zurich et Lucerne est la liberté.

Genève et Lausanne privilégient la curiosité alors que Bâle, Winterthour et Saint-Gall placent l'égalité au premier plan.

Berne affiche un profil engagé en faveur des trois valeurs, à la fois pour l’égalité, la liberté et la curiosité, tandis que la force du rapport aux origines caractérise Lugano. Enfin c’est à Bienne, Berne, Bâle et Lausanne que le rapport à la nature remporte le plus de suffrages.

Le projet de nouvelle exposition nationale est envisagé à l'horizon 2027. La dernière exposition nationale s'est déroulée en 2002 sur les arteplages de Bienne, Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et Morat. La première exposition nationale a eu lieu en 1833 à Zurich. /ATS-nmy