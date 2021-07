Nouveau chef au domaine Informatique à la BFH

La BFH nomme un nouveau responsable du domaine Informatique. Le Prof. Dr Michael Röthlin en prend la tête à partir du 1er août au sein de la Haute école spécialisée bernoise. Il remplace le Prof. Dr Eric Dubuis. Ce dernier prend sa retraite après trois décennies passées au sein de l’institution.

La BFH précise vendredi dans un communiqué que Michael Röthlin enseigne au niveau bachelor dans l’école depuis 17 ans. Il a étudié l’électrotechnique à l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne) et obtenu son diplôme de Master in Business Administration (MBA) à l’Université de Lausanne et son doctorat en informatique de gestion à l’Université de Berne. /comm-lbe