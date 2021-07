Une enquête sur la vaccination auprès des jeunes

La Direction de la santé, de l’intégration et des affaires sociales du canton de Berne lance ce week-end une enquête en ligne auprès des 16-24 ans, afin de mieux comprendre leur attitude et leur motivation vis-à-vis de la vaccination. L’enquête sera réalisée auprès d’un échantillon aléatoire composé de 1000 jeunes qui se sont enregistrés sur VacMe, mais qui n’ont pas encore pris rendez-vous et de 4000 jeunes qui ont déjà reçu leur première injection. Les jeunes seront interrogés par SMS, suite à quoi ils pourront remplir un questionnaire en ligne. Le canton de Berne souhaite ainsi recueillir des éléments concrets qui lui permettront d’élaborer une offre de vaccination plus ciblée et plus attrayante pour les jeunes. Les résultats seront synthétisés avant d’être publiés. /comm-ami