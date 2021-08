Grave collision entre Orvin et Frinvilier

Un accident de la circulation a fait un blessé grave samedi entre Orvin et Frinvilier. Une collision s’est produite entre un motocycliste et un véhicule aux environs de 16h, sur la route de Frinvilier, à la hauteur de la sortie de l’A16. Selon les premières informations communiquées dimanche par la police cantonale bernoise, le conducteur du deux-roues circulait depuis Orvin en direction de Frinvilier. Pour une raison encore indéterminée, il est ensuite entré en collision avec une voiture qui venait de quitter l’A16 et s’engageait sur la route cantonale. Le motocycliste a été a été grièvement touché et a dû être héliporté à l’hôpital par la Rega. Le conducteur a, lui, été emmené en ambulance pour des examens. Les pompiers des villages environnants et ceux de Bienne ont également été dépêchés sur les lieux de l’accident.

La sortie Frinvilier de l’A16 et le tronçon concerné ont été fermés à la circulation durant plus de 3 heures pour permettre les opérations de secours et les travaux de déblayage. Une enquête a été ouverte. /nme