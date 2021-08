La deuxième tranche d’impôt est en route

La deuxième tranche des impôts c’est pour bientôt. Les habitants du canton de Berne vont bientôt recevoir leur bordereau pour la régler a indiqué lundi dans un communiqué la Direction des finances. Elle devra être payée d’ici au 19 septembre 2021. A noter que cette tranche des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et la fortune portent sur un montant total de plus de 2 milliards de francs. /comm-sbo