Pro cinéma Berne renforce l’aide au développement de projets

Pro cinéma Berne change sa politique d’aide. L’association annonce lundi dans un communiqué avoir mis en place depuis le 1er août un nouveau système d’aide au développement de projets. Ce dernier se base sur un système à deux niveaux. L’aide pour le traitement (niveau 1) est destinée aux auteurs qui ont besoin d’un soutien pour développer leurs idées à un stade précoce du développement de leur projet. Cette aide est accordée sans restriction concernant le format, le canal de diffusion ou la durée du film. Elle revêt la forme d’un forfait de 5'000 francs ou de 10'000 francs.

L’aide de niveau 2 vise les scénarios ou projets de scénario. Les demandes peuvent porter sur des films d’une durée minimale de 60 minutes et sur les films d’animation quelle que soit leur durée.

À noter que Pro cinéma Berne abroge les restrictions actuelles au profit d’une ouverture à tous les formats et explique par cette décision souhaiter « que les cinéastes bernois puissent travailler et élargir leurs compétences ». Il devient ainsi possible de demander des subventions pour des formats multimédias ou pour des séries.





Nouvelle pratique d’encouragement pour les films de diplôme

Une nouvelle pratique a été définie pour l’encouragement des films de diplôme : les films réalisés dans le cadre d’études de master dans une haute école de cinéma reconnue ne pourront bénéficier de subventions que s’ils sont réalisés par une société de production indépendante. Plus de détails sur les nouvelles directives d’encouragement de Pro cinéma Berne sont à retrouver ici. /comm-vre