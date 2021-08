Gata Kamsky s'impose en ayant mené de bout en bout

Après un succès convainquant dans le dernier tour contre l'Allemand Vincent Keymer, l'Américain Gata Kamsky (47 ans) a remporté le tournoi des Grands Maîtres disputé selon le format triathlon lors du Festival de Bienne. Après sa victoire dans le tournoi rapide inaugural, le no 3 n'a plus jamais abandonné la tête du classement. Le vice-champion du monde 1996 est resté invaincu dans les sept tours à cadence classique (trois succès/quatre nuls).Le Russe Kirill Alekseenko, tête de série no 1, a terminé deuxième avec un retard de 4 points. Le troisième rang revient de manière surprenante à l'Indien Nihal Sarin (no 7), vainqueur du tournoi blitz. Le Suisse Noël Studer n'a pu échapper à la dernière place comme lors des éditions 2017 et 2020./ATS