Un premier semestre « solide » pour la Caisse d’Epargne Courtelary SA

La Caisse d’Epargne Courtelary SA s’en sort bien malgré l’instabilité conjoncturelle persistante. Elle enregistre une hausse de tous ses principaux chiffres et améliore son bénéfice semestriel, selon un communiqué publié mercredi.

La somme totale du bilan a augmenté de 7% totalisant 864 millions à la fin du semestre. La croissance des dépôts de la clientèle a progressé de 6.7% pour s’établir à plus de 608 millions. Les prêts accordés à la clientèle sont également en hausse de 1.9% pour un total de 708 millions, composés essentiellement de créances hypothécaires à plus de 90%. La Caisse d’Epargne Courtelary SA « devrait vraisemblablement réaliser un excellent exercice 2021, avec une croissance saine et solide » selon son directeur Rémy Defilippis. /comm-lge