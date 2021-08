À Corgémont, le home « Les Bouleaux » est sorti de terre

C’est l’un des gros chantiers de la région. À Corgémont, l’imposant bâtiment du home « Les Bouleaux » a désormais sa forme définitive et le gros œuvre est terminé. D’ici quelques mois, il devrait accueillir ses premiers résidents, mais aussi des jeunes enfants et écoliers puisqu’il comprendra une crèche et une structure d’accueil. L’infrastructure sera aussi ouverte au grand public qui aura accès au restaurant et aux différents services qui seront proposés. « L’objectif premier c’est de faire quelque chose d’intergénérationnel », nous explique Morena Pozner. Avant d’entrer dans ce grand bâtiment en arc de cercle, la directrice du home nous confie que le bâtiment est déjà surnommé « Le Colisée » par les ouvriers :