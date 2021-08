Hippisme : la Suisse en finale olympique

La Suisse a décroché sans trembler son ticket pour la finale du saut par équipe, programmée samedi dès 12h (heure suisse). Le trio dirigé par Michel Sorg a cumulé 10 points de pénalité, dont 9 pour Steve Guerdat, terminant 4e des qualifications remportées par la Suède.

Martin Fuchs et Steve Guerdat ont donc su évacuer la déception de l'épreuve individuelle, dans laquelle ils n'ont pas pu lutter pour les médailles, même si le Jurassien a fait tomber deux perches vendredi. Et Bryan Balsiger s'est montré à la hauteur pour sa première apparition dans un grand événement.

Sans doute mis un peu plus en confiance par le sans faute de Martin Fuchs (1 point de pénalité pour dépassement de temps), le Neuchâtelois de 24 ans et sa jument Twentytwo des Biches ont signé un parcours exempt de toute erreur pour placer l'équipe de Suisse sur les bons rails. Qui plus est dans les délais impartis.

La Suisse était ainsi quasiment certaine de faire partie des 10 finalistes avant même le passage de son champion olympique 2012. Steve Guerdat et Venard de Cerisy n'ont peut-être pas rassuré leurs supporters avec leurs 9 points de pénalité, mais ils ont assuré l'essentiel en permettant à leur équipe de lutter pour les médailles.

