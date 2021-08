Peu d’effets bois dans le Jura bernois

La pénurie de bois dans le monde impacte peu le Jura bernois, pour l’instant. Les propriétaires de forêts ne voient pas encore beaucoup de différences, selon le président de Lignum Jura bernois, André Tellenbach. À l’international, les prix du bois ont fortement augmenté depuis le début de l’année à cause de la reprise économique particulièrement marquée aux Etats-Unis et en Chine. Les deux pays sont de grands consommateurs de ce matériau et leur appétit impacte notamment la Suisse. Le président de l’association régionale de promotion du bois explique la situation: