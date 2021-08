Moins de chômeurs en juillet dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, le taux de chômage est stable. Il reste inchangé à 2,2%. Toutefois, le nombre de chômeurs a diminué de 444 personnes. Au total, 12'395 chômeurs sont enregistrés. Dans l’arrondissement du Jura bernois, le taux de chômage est passé de 4% à 3,9% tandis que dans l’arrondissement de Bienne, il a baissé de 4,3% à 4,2%. A noter que la moyenne suisse se situe à 2,8%.

Presque tous les secteurs affichent un taux de chômage décroissant. Les diminutions les plus importantes concernent l’hôtellerie-restauration et la construction. Chez les adultes et les jeunes adolescents, le nombre de chômeurs a augmenté pour les 15-19 ans alors qu’il a diminué chez les 20-24 ans. /comm-nmy