Quatre jours à vélo pour la bonne cause

Ils vont pédaler pour la bonne cause, mais aussi pour favoriser la rencontre entre les migrants et la population suisse. Une vingtaine de personnes s’élanceront jeudi dans un tour à vélo de quatre jours à travers le Jura et le Jura bernois. Le périple d’environ 150km est organisé par l’Église réformée de la région. Plusieurs paroisses accueilleront les participants pour manger et pour dormir, en mettant du terrain à disposition pour les tentes des cyclistes. Le peloton sera constitué principalement de jeunes Helvètes et de personnes issues de la migration. Le projet a suscité un vif intérêt, selon Adeline Wehrli, l’une des responsables de l’événement et animatrice jeunesse, après la période plombée par la crise sanitaire.

L’objectif de ce tour à vélo est également de récolter des fonds pour quatre organisations d’entraide de Suisse romande (DM, Pain pour le prochain, l’Entraide protestante suisse et l’association d’échanges et de coopération pour la jeunesse Inter’Est). Plusieurs paroisses se sont engagées à apporter un soutien financier à la démarche. Tous les participants doivent aussi s’acquitter d’une inscription symbolique en fonction de leurs moyens. /alr