Exercice de grande ampleur pour le Care Team

Un accident de grande ampleur mais rare

Le scénario de l’exercice du Care Team était un grave accident de train avec de nombreux blessés et des morts. L’organisme de soutien est mobilisé pour apporter son aide au niveau psychologique pour les témoins, les victimes qui en sont sortis indemnes et les proches. Cet entraînement a rassemblé un peu plus de 100 personnes. Lydiane Guenat a suivi l’exercice du Care Team du canton de Berne jeudi :