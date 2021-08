Straumann retrouve le sourire après les six premiers mois de 2021

Le fabricant d'implants dentaires Straumann a fait état jeudi d’un chiffre d'affaires record au cours des six premiers mois de 2021, un an après avoir vu ses recettes chuter en raison des mesures anti-Covid. Le groupe bâlois, qui possède un site à Villeret, a revu ses objectifs annuels à la hausse et espère renouer dès cette année avec la profitabilité d'avant-crise.

Les recettes engrangées entre janvier et juin ont rebondi de près de deux tiers (+62,9%) en rythme annuel, à 985,5 millions de francs. En termes organiques - c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition - la croissance a été de 63,1%, précise Straumann dans un communiqué.





Le redressement concerne l'ensemble des régions

La rentabilité s'en est ressentie. Le résultat avant intérêts et impôt, qui avait plongé lourdement dans le rouge un an plus tôt (-73,8 millions de francs), est ressorti à 258,6 millions, permettant à l'entreprise de renouer avec les bénéfices, à hauteur de 174,6 millions, contre un débours de 93,7 millions au premier semestre 2020.

La copie rendue par Straumann s'inscrit dans le haut des projections du consensus AWP, à l'exception du résultat net, resté sensiblement inférieur aux attentes les plus conservatrices.

Forte de ce résultat, la direction du groupe rhénan a revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'année et vise désormais une croissance des ventes de plus de 30% et table sur une rentabilité « quasiment au niveau de 2019 ». /ATS-sbo