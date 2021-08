Les étoiles pleuvent dans le ciel de St-Imier. Situé sur les hauteurs de la cité immérienne, l’observatoire de Mont-Soleil propose aux amateurs d’astronomie d’admirer le spectacle d’étoiles filantes de Perséides les 13 et 14 août à partir de 19h. L’entrée est gratuite et sans réservation. Il sera possible de consommer sur place. /comm-ddc