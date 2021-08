Poursuite des tests à large échelle et davantage de présentiel pour la rentrée

Le canton de Berne poursuivra pendant trois semaines après la rentrée scolaire du 16 août les tests à large échelle pour dépister le coronavirus. Les hautes écoles bernoises proposent davantage d'enseignement présentiel pour le semestre d'automne qui débute à la mi-septembre.

Après une année scolaire compliquée, marquée par la pandémie, la Direction bernoise de l'instruction publique et de la culture (DIP) envisage l'avenir avec un optimisme prudent, a-t-elle annoncé vendredi. Le port du masque n'étant plus obligatoire, l'enseignement et l'apprentissage seront plus agréables, assure-t-elle. Les tests à large échelle dans les écoles, qui se poursuivront jusqu'à trois semaines après la rentrée, permettront de suivre de près l'évolution du nombre de cas.

100'000 tests par semaine

Ces tests, proposés depuis début mai, ont du succès auprès des élèves et du personnel, estime la DIP, puisque jusqu'à 100'000 tests sont pratiqués chaque semaine. La stabilisation du nombre de cas à un niveau faible montre qu'il n'y a eu que peu de cas asymptomatiques dans les écoles bernoises au printemps et au début de l'été 2021.

Parallèlement, le personnel des écoles a obtenu en mai la possibilité de se faire vacciner en priorité. Quelque 10'000 personnes en ont profité. La DIP recommande toujours la vaccination à toutes les personnes qui peuvent se faire vacciner mais qui ne l'ont pas encore fait.

Lorsqu'elles entameront le semestre d'automne le 20 septembre, les trois hautes écoles bernoises (Université, Haute école spécialisée et Haute école pédagogique Berne) feront une plus grande place à l'enseignement présentiel, après une année passée majoritairement en enseignement à distance. Les adaptations apportées par les hautes écoles à leurs règlements d'étude et d'examen seront prorogées si nécessaire.

Effectifs en hausse

Le nombre total d'élèves accueillis dans les établissements publics de l'école enfantine et de l'école obligatoire est en hausse par rapport à l'année précédente. Quelque 107'800 élèves fréquenteront une école publique bernoise en 2021/22 (contre 107'000 en 2020/21). Ils se répartissent entre 455 établissements et 1132 sites.

Dans la partie francophone du canton, les établissements de l'école obligatoire totalisent 518 classes pour 9805 élèves. Cela représente, pour la première depuis des années, une baisse d'environ une centaine d'élèves par rapport à l'an passé, selon Stève Blaesi, chef de l'école obligatoire pour la partie francophone du canton de Berne. Cette diminution a conduit à la fermeture de 5 classes régionales.

La recherche de personnes pour pourvoir les postes d'enseignement a été plus compliquée que les années précédentes. Cela est notamment dû au fait que la vague de départs à la retraite se poursuit alors que le nombre d'élèves est en hausse.

Avant les vacances d'été, il restait environ 200 postes à pourvoir. Tous les postes comportant une fonction de maître ou maîtresse de classe sont désormais pourvus. /ATS-nmy