Un homme a été agressé vendredi vers 17h30 à Moutier, dans un immeuble de la Rue Neuve. Deux inconnus l’ont attaqué et ont utilisé du spray au poivre. La victime s’est défendue et ses agresseurs ont pris la fuite. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête et lance un appel à témoins. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de joindre le 032 324 85 31. /comm-cto