Bilan positif pour un projet d’insertion professionnelle

Près d’une centaine de personnes ont bénéficié du « Social Impact Bond ». Lancé en 2015 par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne, le projet pilote vise à favoriser l’insertion professionnelle des personnes admises à titre provisoire et des personnes qui détiennent un statut de réfugié. Le rapport final a été publié ce lundi et « le projet est un succès », se félicite le canton. Lors des cinq années de la phase pilote, 98 personnes dont 16 apprentis ont obtenu un emploi sur le marché du travail primaire, un secteur qui fournit des emplois stables et normalement bien rémunérés. Une bonne nouvelle pour l’aide sociale qui a pu réaliser des économies grâce à l’insertion professionnelle de ces personnes, note le canton.

Ce succès est le fruit d’une « étroite collaboration avec les employeurs » et de « bilans individuels objectifs associés à un coaching », relèvent les autorités. « Social Impact Bond » a été mené avec Fokus Berne, une initiative d’entrepreneurs bernois, avec le gestionnaire de fortune indépendant Invethos et avec Caritas Berne. L’accompagnement scientifique a été assuré par le Bureau Bass d’étude de politique du travail et de politique sociale. /comm-nmy