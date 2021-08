Moutier retrouve le sport à midi

La session d'automne de Midi Mouvement débutera la semaine du 6 septembre à Moutier. Après deux saisons perturbées par le virus, la Municipalité a bon espoir de proposer un programme complet qui permettra aux travailleuses et travailleurs et toute autre personne intéressée de se dépenser durant la pause de midi. Les traditionnelles cours de condition physique, de yoga et de course à pied seront à nouveau disponibles. Il sera aussi possible de s'essayer au HIIT (pour High intensity interval training), qui est un entraînement cardio, et au Feldenkrais, qui se base sur les mouvements du corps entre équilibre et souplesse. Les cours débutent à 12h15. Programme détaillé et formalités d'inscription sur le site de la commune de Moutier. /comm-oza