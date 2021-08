Prévention aux abords des écoles

Qui dit rentrée scolaire dit aussi dangers aux abords des routes. La police cantonale bernoise renforce sa présence devant les écoles dans le but de sensibiliser les plus petits, mais aussi les conducteurs et les parents. Ces derniers doivent montrer l’exemple aux plus jeunes, c’est essentiel selon le sous-chef du groupe prévention routière. Jérôme Tudela était posté lundi devant l’école bilingue de la Suze à Bienne. Dans un premier temps, il a observé le comportement des enfants.